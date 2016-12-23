На Філіппіни насувається тропічний шторм "Нок-Тен"

11:35, 23 грудня 2016
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До північно-східного узбережжя Філіппін наближається тропічний шторм "Нок-Тен", який, як очікується, 23 грудня досягне сили урагану.

На Філіппіни насувається тропічний шторм / The Weather Channel
На Філіппіни насувається тропічний шторм / The Weather Channel

Очікується, що на вихідних "Нок-Тен" досягне сили урагану 2 або 3 категорії, повідомляє The Weather Channel.

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За прогнозами синоптиків, на півночі Філіппін може випасти більше 25 см опадів. Зокрема, в столиці Манілі очікується сильний дощ.

Як повідомляв УНІАН, останній тайфун на Філіппінах, "Хаїма", знищив чи пошкодив всі будинки в місті Тугегарао.

Тоді стихія зруйнувала більше 2 тис. будинків і пошкодила 12 тис. Вона порушила дорожнє сполучення та енергопостачання в багатьох районах на півночі країни, у тому числі без електрики залишилася вся провінція Кагаян.

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