Погода на вихідні: в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг
Згідно з даними Погода УНІАН, в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг. На заході в неділю до +5°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -3°, вдень +2°. У неділю мокрий сніг, 0°...+2°.
У Львові завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +2°. У неділю пройде сніг, -3°...-2°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на заході +4° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +1° хмарно з проясненнями. У неділю вночі 0°, вдень +2°, снігопад.
У Вінниці в суботу очікується невелика хмарність, температура повітря -4°...0°. У неділю до +2°, пройде сніг.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -3°...+1°, можливі опади.
У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі -16°, вдень -8°. У неділю -4°...-1°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -5°, вдень 0°. У неділю без опадів, температура повітря -5°...-2°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, -5°...-2°. У неділю -4°...0°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю снігопад, температура опуститься до -5°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю температура опуститься до -7°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю -4°...0° хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до -6°. У неділю пройде сніг, вночі -6°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -3°, вдень +3°. У неділю снігопад, вночі 0°, вдень до +2°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +4°. У неділю температура вдень +3°, очікуються опади.
З 25 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -5°, у неділю пройде сніг, температура повітря -3° ...-1°.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°