Погода на вихідні: в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг

12:00, 23 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг. На заході в неділю до +5°.

У неділю в Україні пройде сніг / УНІАН
У неділю в Україні пройде сніг / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -3°, вдень +2°. У неділю мокрий сніг, 0°...+2°.

У Львові завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +2°. У неділю пройде сніг, -3°...-2°.

В Україні сьогодні практично без опадів, на заході +4° (карта)

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +1° хмарно з проясненнями. У неділю вночі 0°, вдень +2°, снігопад.

У Вінниці в суботу очікується невелика хмарність, температура повітря -4°...0°. У неділю до +2°, пройде сніг.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -3°...+1°, можливі опади.

У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі -16°, вдень -8°. У неділю -4°...-1°, без опадів.

Прогноз на 24 грудня / УНІАН
Прогноз на 24 грудня / УНІАН
Прогноз на 25 грудня / УНІАН
Прогноз на 25 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -5°, вдень 0°. У неділю без опадів, температура повітря -5°...-2°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, -5°...-2°. У неділю -4°...0°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю снігопад, температура опуститься до -5°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю температура опуститься до -7°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю -4°...0° хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до -6°. У неділю пройде сніг, вночі -6°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -3°, вдень +3°. У неділю снігопад, вночі 0°, вдень до +2°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +4°. У неділю температура вдень +3°, очікуються опади.

З 25 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -5°, у неділю пройде сніг, температура повітря -3° ...-1°.

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