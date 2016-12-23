На популярних українських маршрутах в п'ятницю і суботу без опадів, у неділю пройде сніг

13:00, 23 грудня 2016
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На автодорогах України в п'ятницю і суботу без опадів, у неділю пройде сніг, температура підніметься до +4°.

УНІАН
На автодорогах України в неділю пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +2°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура +1°...+2°. У неділю місцями пройде сніг, до +2°.

Погода на вихідні: в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг

На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура в дорозі -2°... +2°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +3°. У неділю по цьому маршруту снігопад, температура в дорозі -2°... +3°.

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -1°... -2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура 0°... +2°. У неділю очікується снігопад, до +2°.

На Маріупольському напрямку сьогодні невелика хмарність, температура -2°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. У неділю синоптики прогнозують сніг, до +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі 0°... +4°. У суботу на цьому маршруті хмарно з проясненнями. У неділю пройде сніг, температура до +4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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