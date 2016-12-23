На популярних українських маршрутах в п'ятницю і суботу без опадів, у неділю пройде сніг
На автодорогах України в п'ятницю і суботу без опадів, у неділю пройде сніг, температура підніметься до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +2°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура +1°...+2°. У неділю місцями пройде сніг, до +2°.
Погода на вихідні: в суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройде сніг
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура в дорозі -2°... +2°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +3°. У неділю по цьому маршруту снігопад, температура в дорозі -2°... +3°.
На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -1°... -2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура 0°... +2°. У неділю очікується снігопад, до +2°.
На Маріупольському напрямку сьогодні невелика хмарність, температура -2°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. У неділю синоптики прогнозують сніг, до +2°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі 0°... +4°. У суботу на цьому маршруті хмарно з проясненнями. У неділю пройде сніг, температура до +4°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°