У п'ятницю, 23 грудня, на Північному острові Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,6.

У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 17 кілометрах на північний схід від населеного пункту Токорао. Осередок землетрусу залягав на глибині 175 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.