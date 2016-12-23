У Новій Зеландії стався землетрус

14:32, 23 грудня 2016
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У п'ятницю, 23 грудня, на Північному острові Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 4,6.

Flickr, Matt Katzenberger
У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У 2016 році землетруси завдали Китаю збиток у розмірі більше $900 мільйонів

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 17 кілометрах на північний схід від населеного пункту Токорао. Осередок землетрусу залягав на глибині 175 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.

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