Смог накрив 1,88 млн кв. км території Китаю
Станом на 20 грудня площа території Китаю, яка опинилася у владі смогу, досягла 1,88 млн кв. км.
Про це свідчать дані моніторингу, оприлюднені Міністерством охорони навколишнього середовища Китаю, передає Xinhua.
У 2016 році землетруси завдали Китаю збиток у розмірі більше $900 мільйонів
У середу, 21 грудня, якість повітря в 50 китайських містах оцінювалася як "серйозне забруднення". Найвищий "червоний" рівень тривоги було оголошено в 28 містах, включаючи Пекін, Тяньцзінь та Шицзячжуан, "помаранчевий" рівень тривоги - у 20 містах.
Раніше повідомлялося, що в провінції Хебей через смог діє суворе обмеження на використання моторного транспорту по парних і непарних датах, скорочення шкідливих викидів промислових підприємств.
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