На різдвяні свята у багатьох канадських провінціях очікується сильний снігопад.

На Канаду насувається сніговий шторм / Reuters

Зокрема, сніг пройде в Онтаріо, Саскачевані і Манітобі, повідомляє Winnipeg Sun.

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Очікується, що в неділю може випасти 15-30 см снігу. Крім того, снігопад супроводжуватиметься сильним вітром, що погіршить видимість на дорогах.

Також метеорологи попереджають про зниження температури повітря в багатьох регіонах і закликають людей уважно стежити за попередженнями рятувальників.

Нагадаємо, на північно-східне узбережжя Філіппін наближається тропічний шторм "Нок-Тен", який, як очікується, 23 грудня досягне сили урагану.