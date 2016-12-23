Завтра Україну огорне туман
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про туман вночі і вранці 24 грудня у більшості областей України.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Жителів України попереджають про туман
За даними синоптиків, 24 грудня вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій , Херсонській, Миколаївській, Одеській областях очікується туман, видимість 200-500 м.
У зв‘язку з цим ДСНС звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.
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