Завтра Україну огорне туман

16:49, 23 грудня 2016
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про туман вночі і вранці 24 грудня у більшості областей України.

ДСНС попереджає про туман 24 грудня у більшості областей України / bortnikau.livejournal.com
ДСНС попереджає про туман 24 грудня у більшості областей України / bortnikau.livejournal.com

Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Жителів України попереджають про туман

За даними синоптиків, 24 грудня вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій , Херсонській, Миколаївській, Одеській областях очікується туман, видимість 200-500 м.

У зв‘язку з цим ДСНС звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.

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