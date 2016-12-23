На Україну суне атмосферний фронт - принесе сніг та вітер
Субота в Україні буде без особливих змін, трохи морозу вночі, трохи навіть до +2 градусів вдень.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"У нічні години очікується -2-7, на заході та сході до -10 градусів. У денні години від 3 морозу до 2 тепла. Без особливих опадів. Хіба там якась мряка", - йдеться у повідомленні.
Синоптик розповіла, коли до України повернеться сніг
Також, за словами синоптика, тумани залишаться, очікується ожеледиця.
"У неділю до нас присунеться атмосферний фронт, який побілить пейзаж. Очікується сніг та мокрий сніг у більшості областей України. На заході навіть із дощем", - обіцяє Діденко.
Також на заході та півночі у неділю посилиться північно-західний вітер.
У Києві в неділю випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -2-4, вдень 0, -2 градуси. Тумани періодичні, паморозь та ожеледиця.
"У неділю в Україні з’явиться сніг", - зазначила синоптик.
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