У США над озером піднялася величезна стіна пари (відео)

20:28, 23 грудня 2016
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Жителі порту Дулут (штат Міннесота) побачили гігантську стіну парb, що піднімається над озером Верхнє — найбільшим за площею прісним озером світу, яке входить в систему Великих озер.

Пара піднімалася над водою на десятки метрів / скріншот
Пара піднімалася над водою на десятки метрів / скріншот

Про це повідомляє "Медуза".

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Стіна пара утворилася через те, що вода в озері була теплою, а температура повітря опустилася до -18 градусів. Пара піднімалася над водою на десятки метрів, через що будинки на березі і судна, які пропливали повз, здавалися крихітними.

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