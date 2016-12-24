На Шотландію обрушився ураган "Барбара"

Ураган "Барбара", що обрушився на Шотландію, призвів до відключень електроенергії, перебоїв у русі транспорту і закриття шкіл.

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Швидкість вітру на одному із шотландських островів досягала 146 кілометрів на годину, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

У п'ятницю в північно-західній частині Шотландії були закриті майже 120 шкіл, де навчаються 8,5 тис. дітей.

У деяких районах Шотландії було порушено рух поїздів та автобусів, скасовані пороми на прилеглі острови.

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Аеропорт Сторновей на острові Льюїс був закритий після того, як два літаки не змогли зробити там посадку і повернулися в аеропорти відправлення в інших шотландських містах.

На деяких островах на північно-заході Шотландії спостерігалися відключення електрики. Енергетикам довелося задіяти резервні потужності і оголосити "жовтий" рівень тривоги, який передбачає додаткові чергування.

В Единбурзі через сильний поривчастий вітер на кілька годин була закрита для відвідування площа Святого Ендрю, парк висотних атракціонів (їх пізніше відкрили) і Шотландський ринок.

Шотландське агентство навколишнього середовища зафіксувало вісім підтоплень і попередило про таку ж кількість можливих нових підтоплень у найближчі дні.

За прогнозами синоптиків, ураган "Барбара", а також трохи менш потужний ураган "Конор" будуть вирувати на території Шотландії щонайменше найближчі три дні, тобто в розпал різдвяних свят.

Раніше метеорологи попереджали, що ураган "Барбара" торкнеться також Північну Ірландію і північні райони Уельсу і Англії.