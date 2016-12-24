У неділю в Україні прогнозують мокрий сніг та легке похолодання
На дорогах очікуєть ожеледиця.
Завтра, 25 грудня, в Україні, за прогнозами синоптиків, слід очікувати мокрий сніг, ожеледь та легке похолодання. Такі дані наводить Укргідрометцентр.
Зокрема, вночі температура повітря може опуститись до 9 градусів нижче нуля.
У центрі хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 0 ...- 6 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.
На Україну суне атмосферний фронт - принесе сніг та вітер
На півночі України хмарно, можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі -1 ...- 7 градусів, удень +2 ...- 4 градуси.
В західних областях - хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі -1 ...- 9 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.
На півдні країни також хмарно, можливий невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Температура вночі -2 ...- 7 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.
У східних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг, туман, на дорогах ожеледиця. Температура вночі -3 ...- 9 градусів, удень +1 ...- 4 градуси.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +7°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+23°... +8°
-
Житомир+19°... +7°
-
Запоріжжя+24°... +11°
-
Івано-Франківськ+21°... +8°
-
Київ+18°... +9°
-
Кіровоград+23°... +7°
-
Луганськ+24°... +7°
-
Луцьк+19°... +7°
-
Львів+19°... +7°
-
Миколаїв+29°... +11°
-
Одеса+26°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+19°... +5°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+18°... +6°
-
Тернопіль+19°... +8°
-
Харків+17°... +8°
-
Херсон+28°... +12°
-
Хмельницький+18°... +8°
-
Черкаси+19°... +8°
-
Чернігів+18°... +6°
-
Чернівці+23°... +10°