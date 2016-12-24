У неділю в Україні прогнозують мокрий сніг та легке похолодання

21:53, 24 грудня 2016
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На дорогах очікуєть ожеледиця.

Ілюстрация / REUTERS
Ілюстрация / REUTERS

Завтра, 25 грудня, в Україні, за прогнозами синоптиків, слід очікувати мокрий сніг, ожеледь та легке похолодання. Такі дані наводить Укргідрометцентр.

Зокрема, вночі температура повітря може опуститись до 9 градусів нижче нуля.

У центрі хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 0 ...- 6 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.

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На півночі України хмарно, можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі -1 ...- 7 градусів, удень +2 ...- 4 градуси.

В західних областях - хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі -1 ...- 9 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.

На півдні країни також хмарно, можливий невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Температура вночі -2 ...- 7 градусів, удень +2 ...- 3 градуси.

У східних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг, туман, на дорогах ожеледиця. Температура вночі -3 ...- 9 градусів, удень +1 ...- 4 градуси.

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