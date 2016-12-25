Чилі сколихнули потужні підземні поштовхи (фото)
Про жертви чи постраждалих наразі не повідомляється.
Влада Чилі оголосила про загрозу цунамі і евакуацію людей з південних прибережних районів після землетрусу магнітудою 7,7. Про це повідомляє Reuters.
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився у 225 км на північний захід від міста Пуерто-Монт на півдні Чилі та на глибині близько 15 кілометрів. Попередження про цунамі оголосили в радіусі 1000 кілометрів від епіцентру землетрусу, повідомляє Тихоокеанський Центр попередження про цунамі. За даними місцевих екстрених служб, хвилі цунамі можуть досягати 1 метра вище рівня припливу вздовж чилійського узбережжя.
Про жертви і постраждалих поки не повідомлялося.
За даними ЗМІ, землетрус відчувався в південно-аргентинському місті Барілоче.
В історії Чилі було кілька потужних землетрусів. Одне з них, магнітудою 8,8 в 2010 році, також викликав цунамі, які спустошили прибережні міста
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