Чилі сколихнули потужні підземні поштовхи (фото)

18:42, 25 грудня 2016
1275
0

Про жертви чи постраждалих наразі не повідомляється.

Землясение в Чилі / REUTERS
Землясение в Чилі / REUTERS

Влада Чилі оголосила про загрозу цунамі і евакуацію людей з південних прибережних районів після землетрусу магнітудою 7,7. Про це повідомляє Reuters.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 90 осіб (фоторепортаж)

Епіцентр підземних поштовхів знаходився у 225 км на північний захід від міста Пуерто-Монт на півдні Чилі та на глибині близько 15 кілометрів. Попередження про цунамі оголосили в радіусі 1000 кілометрів від епіцентру землетрусу, повідомляє Тихоокеанський Центр попередження про цунамі. За даними місцевих екстрених служб, хвилі цунамі можуть досягати 1 метра вище рівня припливу вздовж чилійського узбережжя.

Про жертви і постраждалих поки не повідомлялося.

За даними ЗМІ, землетрус відчувався в південно-аргентинському місті Барілоче.

В історії Чилі було кілька потужних землетрусів. Одне з них, магнітудою 8,8 в 2010 році, також викликав цунамі, які спустошили прибережні міста

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Сьогодні у Києві до +20°, без опадів Сьогодні у Києві до +20°, без опадів
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин