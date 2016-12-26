В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі та сніг, на заході до +5° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 грудня, на заході і півночі України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +2°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
З 25 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов
У Львові 26 грудня злива, температура повітря вдень +5°. Вітер західний, помірний.
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде мокрий сніг. Температура +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.6 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура 0°, вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.2 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -1°. Вітер південно-західний, до 3.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°