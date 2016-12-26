В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі та сніг, на заході до +5° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 грудня, на заході і півночі України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.

Reuters

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +2°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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У Львові 26 грудня злива, температура повітря вдень +5°. Вітер західний, помірний.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде мокрий сніг. Температура +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.6 м/с.

На заході до +5° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура 0°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.2 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -1°. Вітер південно-західний, до 3.6 м/с.

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