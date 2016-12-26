В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі та сніг, на заході до +5° (карта)

08:05, 26 грудня 2016
562
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 грудня, на заході і півночі України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.

Reuters
Reuters

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +2°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

З 25 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов

У Львові 26 грудня злива, температура повітря вдень +5°. Вітер західний, помірний.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде мокрий сніг. Температура +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.6 м/с.

УНІАН
На заході до +5° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура 0°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.2 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -1°. Вітер південно-західний, до 3.6 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин