У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +2°

08:30, 26 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 грудня в столиці вдень до +2°, увечері пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер мінливий до 5.3 м/с.

З 25 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 грудня, на заході і півночі України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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