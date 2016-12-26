У Чилі зняли загрозу цунамі після потужного землетрусу
У результаті землетрусу магнітудою 7,7, що стався в Чилі 25 грудня, ніхто не постраждав, влада зняла загрозу цунамі.
Раніше в країні закрили вісім невеликих портів, передає Reuters.
У Новій Зеландії стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів знаходився 225 км на північний захід від міста Пуерто-Монт на півдні Чилі та на глибині близько 15 кілометрів. Попередження про цунамі було оголошено в радіусі 1000 кілометрів від епіцентру землетрусу.
Президент Чилі Мішель Бачелет написала в Twitter, що зараз головною метою є відновлення "нормального життя" в регіонах, які постраждали від землетрусу.
Від примх погоди на вихідних постраждали філіппінці та чилійці
Нагадаємо, у 2016 році землетруси завдали Китаю збиток у розмірі більше $900 мільйонів.
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