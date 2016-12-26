Погода на тиждень: в Україні практично кожен день очікуються опади, на Новий рік місцями пройде сніг
В останній тиждень 2016 року в Україні практично кожен день будуть йти опади. У середу синоптики прогнозують невелике похолодання.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході і півночі України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°. У східних областях температура до 0°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +2°. На півночі вдень до +2°, у південних регіонах-до +3°.
У вівторок, 27 грудня, по всій країні очікуються опади. Вдень найтепліше буде на заході і півдні країни - до +5°.
У середу, 28 грудня, в Україні похолодає і пройде сніг. У Сумській області вночі стовпчик термометра опуститься до -7°. Найтепліше буде на півдні - до 3 градусів тепла.
У четвер в Україні продовжить падати сніг. Вночі по країні -9°...-4°, вдень на півдні до +1°.
У п'ятницю в країні практично без опадів, сніг очікуються тільки в західних областях. На заході температура вдень до +3°, в інших регіонах вдень -4°...+1°.
31 грудня і 1 січня місцями пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде в Луганській і Донецькій областях - до -8°, на решті території -7°...-2°. Вдень температура по країні 0°...+3°. У неділю на сході до -6°, вдень в Україні -1°...+4°.
Народний прогноз
26 грудня - Євстрата, Євгенія. У народі говорили: "Який Євстрат - такий січень". 27 грудня - Филимона. Який Филимон - такий і лютий.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі та сніг, на заході до +5° (карта)
28 грудня - Трифона. Який Трифон - такий і березень. 29 грудня - Агея. Який Агей - такий і квітень. На Агея іній - на святки тепло, але зі снігом. Холодний Агей - до лютої зими.
30 грудня - Данила. Якщо з'явиться іній - Різдво буде теплим. Який Данило - такий і травень.
У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А в давнину селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. 1 січня - день пам'яті мученика Бонифатія. Який перший день січня, такий і перший день літа. Якщо в перший день Нового року сильний мороз і малий сніжок, то буде хороший урожай хліба. Якщо ж тепло і немає снігу - урожай буде поганий. Сніг і тепло на Новий рік - літо буде тепле і дощове.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°