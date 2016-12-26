Погода на тиждень: в Україні практично кожен день очікуються опади, на Новий рік місцями пройде сніг

В останній тиждень 2016 року в Україні практично кожен день будуть йти опади. У середу синоптики прогнозують невелике похолодання.

Цього тижня в країні очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході і півночі України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°. У східних областях температура до 0°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +2°. На півночі вдень до +2°, у південних регіонах-до +3°.

Прогноз на 26 грудня / УНІАН

У вівторок, 27 грудня, по всій країні очікуються опади. Вдень найтепліше буде на заході і півдні країни - до +5°.

Прогноз на 27 грудня / УНІАН

У середу, 28 грудня, в Україні похолодає і пройде сніг. У Сумській області вночі стовпчик термометра опуститься до -7°. Найтепліше буде на півдні - до 3 градусів тепла.

Прогноз на 28 грудня / УНІАН

У четвер в Україні продовжить падати сніг. Вночі по країні -9°...-4°, вдень на півдні до +1°.

Прогноз на 29 грудня / УНІАН

У п'ятницю в країні практично без опадів, сніг очікуються тільки в західних областях. На заході температура вдень до +3°, в інших регіонах вдень -4°...+1°.

Прогноз на 30 грудня / УНІАН

31 грудня і 1 січня місцями пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде в Луганській і Донецькій областях - до -8°, на решті території -7°...-2°. Вдень температура по країні 0°...+3°. У неділю на сході до -6°, вдень в Україні -1°...+4°.

Прогноз на 31 грудня / УНІАН

Прогноз на 1 січня / УНІАН

Народний прогноз

26 грудня - Євстрата, Євгенія. У народі говорили: "Який Євстрат - такий січень". 27 грудня - Филимона. Який Филимон - такий і лютий.

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28 грудня - Трифона. Який Трифон - такий і березень. 29 грудня - Агея. Який Агей - такий і квітень. На Агея іній - на святки тепло, але зі снігом. Холодний Агей - до лютої зими.

30 грудня - Данила. Якщо з'явиться іній - Різдво буде теплим. Який Данило - такий і травень.

У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А в давнину селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. 1 січня - день пам'яті мученика Бонифатія. Який перший день січня, такий і перший день літа. Якщо в перший день Нового року сильний мороз і малий сніжок, то буде хороший урожай хліба. Якщо ж тепло і немає снігу - урожай буде поганий. Сніг і тепло на Новий рік - літо буде тепле і дощове.

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