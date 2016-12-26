В Індонезії через повінь евакуювали понад 100 тисяч осіб

11:40, 26 грудня 2016
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Повені, які накрили центральну Індонезію, пошкодили майже 20 тисяч будівель, місцевій владі довелося евакуювати понад 100 тисяч осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на представника Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами країни.

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Повінь призвела до закриття головного аеропорту, значно постраждала інфраструктура. Стихія порушила комунікації та електропостачання.

Крім того, у регіоні до 4 січня ввели режим надзвичайної ситуації, передає "РИА Новости".

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті повеней на індонезійському острові Сулавесі.

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