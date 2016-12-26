Тайфун "Нок-Тен" накрив Філіппіни, чотири людини загинули (відео)

Не менше чотирьох осіб загинули в результаті тайфуну "Нок-Тен", який накрив Філіппіни.

Наслідки тайфуну "Нок-Тен" / Reuters

Через тайфун без електроенергії залишилися п'ять провінцій, десятки тисяч людей були евакуйовані, повідомляє Chicago Tribune з посиланням на AP.

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На даний момент "Нок-Тен" трохи ослаб, проте швидкість вітру подекуди сягає 215 км/год. Очікується, що в понеділок, 26 грудня, тайфун вийде в Південно-Китайське море.

Зараз люди, які змушені були провести Різдво у тимчасових притулках, поступово повертаються додому.

Нагадаємо, у результаті супертайфуну "Хаїма", який у жовтні обрушився на Філіппіни, загинули 15 осіб.