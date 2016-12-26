На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура +2°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, пройдуть дощі і сніг.
На трасі Київ - Ужгород очікуються опади, температура в дорозі 0° ... +5°. У вівторок на цьому маршруті снігопад, температура до +4°.
Погода на тиждень: в Україні практично кожен день очікуються опади, на Новий рік місцями пройде сніг
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 27 грудня на цьому напрямку пройде мокрий сніг, температура 0°... +3°.
За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +2° ... +5°. За даним напрямом у вівторок місцями пройде мокрий сніг, температура до +5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°