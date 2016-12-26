На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°

13:00, 26 грудня 2016
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Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +5°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура +2°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, пройдуть дощі і сніг.

На трасі Київ - Ужгород очікуються опади, температура в дорозі 0° ... +5°. У вівторок на цьому маршруті снігопад, температура до +4°.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день очікуються опади, на Новий рік місцями пройде сніг

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 27 грудня на цьому напрямку пройде мокрий сніг, температура 0°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +2° ... +5°. За даним напрямом у вівторок місцями пройде мокрий сніг, температура до +5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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