Біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 5,2

14:38, 26 грудня 2016
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У понеділок, 26 грудня, біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Філіппін стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Чилі зняли загрозу цунамі після потужного землетрусу

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 кілометрах на північ від населеного пункту Намуак. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 грудня в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7. Влада країни оголосила про загрозу цунамі і евакуації людей з південних прибережних районів. У результаті землетрусу ніхто не постраждав.

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