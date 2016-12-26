Вулкан Коліма в Мексиці викинув стовп попелу на висоту 2,5 кілометра

16:22, 26 грудня 2016
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Вулкан Коліма в Мексиці викинув стовп попелу на висоту 2,5 кілометра, через що сотні людей були евакуйовані в сусідні райони.

РСН
У Мексиці активізувався вулкан / RSN

Вулкан активізувався ще у вересні. Місяцем пізніше з деяких міст евакуювали близько 300 чоловік через можливість виверження, повідомляє Press TV.

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У департаменті Цивільного захисту заявили, що продовжать стежити за вулканом для інформації про можливі виверженнях.

Коліма є одним з найбільш активних і потенційно небезпечних вулканів у Центральній Америці. З 1585 року він вивергався понад 30 разів.

Нагадаємо, 20 грудня на острові Богословський (штат Аляска, США) було зафіксовано виверження вулкана. Центр спостереження за вулканами штату Аляска оголосив червоний рівень небезпеки для авіації.

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