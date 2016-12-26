Завтра Україну накриють дощі і сніг, на заході до +5° (відеопрогноз)

18:30, 26 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 грудня практично по всій Україні пройдуть дощі і сніг. У західних регіонах до +5°.

В Україні завтра очікуються опади / УНІАН
В Україні завтра очікуються опади / УНІАН

У Києві завтра пройде мокрий сніг, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

У Львові 27 грудня очікуються опади, вночі -3°, вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, сильний.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°

У Луцьку завтра мокрий сніг. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 10.6 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі -2°, вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.6 м/с.

У Харкові у вівторок пройде сніг з дощем, температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі пройде сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.5 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг, температура вночі -4°, вдень +2°, вітер південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 6.8 м/с.

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