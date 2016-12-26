Завтра Україну накриють дощі і сніг, на заході до +5° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 грудня практично по всій Україні пройдуть дощі і сніг. У західних регіонах до +5°.
У Києві завтра пройде мокрий сніг, вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.
У Львові 27 грудня очікуються опади, вночі -3°, вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, сильний.
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°
У Луцьку завтра мокрий сніг. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 10.6 м/с.
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі -2°, вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.6 м/с.
У Харкові у вівторок пройде сніг з дощем, температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер південно-західний, помірний.
У Сімферополі пройде сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.5 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде сніг, температура вночі -4°, вдень +2°, вітер південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер південно-західний, до 6.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°