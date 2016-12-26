У Києві завтра пройде мокрий сніг, вдень +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 грудня, у столиці пройде сніг з дощем, температура повітря вдень до +4°.

Завтра в Києві очікується мокрий сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

Читайте також На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°

Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня практично по всій Україні пройдуть дощі і сніг. У західних регіонах-до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.