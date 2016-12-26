В Австралії через дощі закрили національний парк "Улуру"

17:28, 26 грудня 2016
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Рекордна кількість опадів, що випала в Австралії, призвела до закриття популярного національного парку "Улуру".

По всьому парку зафіксовані зони підтоплення / facebook.com/OfficialUluru/
По всьому парку зафіксовані зони підтоплення / facebook.com/OfficialUluru/ Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Парк з 1987 року знаходиться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 1995 році заповідник отримав Золоту медаль Пікассо, нагороду ЮНЕСКО "за збереження природи і культури аборигенів анангу".

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Зараз на всій території парку, розташованого в центрі Австралії, зафіксовані зони підтоплення.

Парк славиться своїми червоними скелями і водоспадами

Метеорологічне бюро Австралії відзначило, що подібні масштабні різдвяні шторми з дощами трапляються на території країни всього двічі за століття.

Повінь в прилеглому до парку місті Кінторе призвела до евакуціі частини його жителів.

Ще одне місто Папунья виявилося відрізаним через повінь.

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