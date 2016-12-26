В Австралії через дощі закрили національний парк "Улуру"
Рекордна кількість опадів, що випала в Австралії, призвела до закриття популярного національного парку "Улуру".
Парк з 1987 року знаходиться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 1995 році заповідник отримав Золоту медаль Пікассо, нагороду ЮНЕСКО "за збереження природи і культури аборигенів анангу".
В Індонезії через повінь евакуювали понад 100 тисяч осіб
Зараз на всій території парку, розташованого в центрі Австралії, зафіксовані зони підтоплення.
Парк славиться своїми червоними скелями і водоспадами
Метеорологічне бюро Австралії відзначило, що подібні масштабні різдвяні шторми з дощами трапляються на території країни всього двічі за століття.
Повінь в прилеглому до парку місті Кінторе призвела до евакуціі частини його жителів.
Ще одне місто Папунья виявилося відрізаним через повінь.
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