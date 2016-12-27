Число жертв тайфуну на Філіппінах зросло до шести осіб

01:12, 27 грудня 2016
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Унаслідок тайфуну "Нок-Тен", що пронісся філіппінськими провінціями Албай та Кесон, загинули щонайменше шестеро осіб.

REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це в понеділок, 26 грудня, повідомили представники місцевої влади, передає Deutsche Welle.

У провінції Албай загинули троє людей, серед загиблих - подружжя похилого віку, інформує агентство dpa. Крім того, стихія змусила понад 380 тисяч громадян залишити домівки та переховуватися в спеціальних сховищах.

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Пориви сильного вітру та рясні опади призвели до значних руйнувань і пошкоджень ліній електропередач, що відрізало багато домівок від електропостачання. Водночас зсуви ґрунту та падіння дерев заблокували чимало доріг. Вітер, швидкість якого іноді сягала 225 кілометрів на годину, також зруйнував велику кількість будівель та завдав значної шкоди сільськогосподарським угіддям.

Через стихію понад 12 тисяч пасажирів суден змушені були пересидіти в портах, адже кораблі не виходили в море. В аеропортах були скасовані чи перенесені більш ніж 300 рейсів, повідомляє AP.

Раніше УНІАН повідомляв про щонайменше чотирьох загиблих в результаті тайфуну "Нок-Тен", який накрив Філіппіни. Зараз люди, які змушені були провести Різдво у тимчасових притулках, поступово повертаються додому.

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