В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +5° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 грудня по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.

Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг з дощем, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

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У Львові 27 грудня очікуються опади, температура повітря вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, сильний.

У Луцьку сьогодні очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, до 10.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.6 м/с.

На заході до +5° / УНІАН

У Харкові пройде мокрий сніг. Температура до +1°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні очікується сніг з дощем. Температура вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.2 м/с.

У Дніпрі снігопад. Температура повітря +1°. Вітер південно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.5 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг, вдень +2°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку очікується снігопад, температура вдень +2°. Вітер південно-західний, до 6.8 м/с.

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