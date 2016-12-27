В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +5° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 грудня по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.
У столиці сьогодні пройде сніг з дощем, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°
У Львові 27 грудня очікуються опади, температура повітря вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, сильний.
У Луцьку сьогодні очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень +3°. Вітер західний та північно-західний, до 10.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.6 м/с.
У Харкові пройде мокрий сніг. Температура до +1°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні очікується сніг з дощем. Температура вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.2 м/с.
У Дніпрі снігопад. Температура повітря +1°. Вітер південно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.5 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде сніг, вдень +2°. Вітер південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку очікується снігопад, температура вдень +2°. Вітер південно-західний, до 6.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°