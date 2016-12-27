У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +4°

08:30, 27 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 грудня в столиці вдень до +4°, очікується мокрий сніг.

У Києві сьогодні очікується мокрій сніг / УНІАН
У Києві сьогодні очікується мокрій сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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