У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 грудня в столиці вдень до +4°, очікується мокрий сніг.

У Києві сьогодні очікується мокрій сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 7.2 м/с.

Читайте також На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.