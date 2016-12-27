Сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 грудня по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +5°.