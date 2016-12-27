Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

10:26, 27 грудня 2016
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Сьогодні, 27 грудня, у Києві на дорогах подекуди ожеледиця.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +5°

У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

Нагадаємо, у вівторок, 27 грудня в столиці вдень до +4°, очікується мокрий сніг.

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