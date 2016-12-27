На Алясці почалося виверження вулкана Богослов
Вулкан Богослов, який знаходиться на Алеутських островах (штат Аляска, США), почав виверження.
У понеділок, 26 грудня, вулкан викинув стовп попелу на висоту 9,1 км, передає ТАСС з посиланням на Обсерваторію штату Аляска.
На Алясці через виверження вулкана оголосили "червоний" рівень небезпеки для авіації
"Виміри температури у верхньому шарі хмар вказують на те, що попіл досяг висоти 9,1 км. Вітер дме в основному із заходу або південного заходу. Ми ввели вищий, червоний код небезпеки виверження", - повідомили в обсерваторії.
На острові Богослов немає обладнання, призначеного для спостереження за вулканічною активністю. Тому вести моніторинг виверження можливо тільки з допомогою бортових приладів орбітальних супутників.
Нагадаємо, вулкан Коліма в Мексиці викинув стовп попелу на висоту 2,5 кілометра, через що сотні людей були евакуйовані в сусідні райони.
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