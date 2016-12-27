У вівторок, 27 грудня, на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 4,8.

У Китаї стався землетрус / Сіньхуа

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

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Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 29,47 градуса північної широти і 105,60 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 10 км. Зазначається, що поштовхи відчувалися і в частині районів центру Чунцина, розташованих у більш ніж 100 км від Жунчана.

За повідомленням місцевої адміністрації, у результаті землетрусу в окремих житлових будинках в Жунчане були вибиті шибки. Інформації про жертви і руйнування будівель поки не надходило.

Нагадаємо, 25 грудня в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7. Влада країни оголосила про загрозу цунамі і евакуацію людей з південних прибережних районів.