На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура +3°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, у Київській і Житомирській областях пройде сніг.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +5° (карта)
На трасі Київ - Ужгород очікуються опади, температура в дорозі -1° ... +4°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, очікуються дощі і сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +2°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +4°. 28 грудня на цьому напрямку пройде сніг, температура +1°... +2°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде мокрий сніг, +2° ... +6°. За даним напрямком в середу снігопад, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°