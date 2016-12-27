На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі і сніг. Температура +3°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, у Київській і Житомирській областях пройде сніг.

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На трасі Київ - Ужгород очікуються опади, температура в дорозі -1° ... +4°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, очікуються дощі і сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +2°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +4°. 28 грудня на цьому напрямку пройде сніг, температура +1°... +2°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде мокрий сніг, +2° ... +6°. За даним напрямком в середу снігопад, температура до +2°.

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