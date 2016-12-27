Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,4

14:31, 27 грудня 2016
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У вівторок, 27 грудня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,4.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На південному заході Китаю стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 104 кілометрах на північний захід від населеного пункту Кіракіра. Осередок землетрусу залягав на глибині 41,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 грудня в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7. Влада країни оголосила про загрозу цунамі і евакуацію людей з південних прибережних районів. У результаті землетрусу ніхто не постраждав.

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