Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,4
У вівторок, 27 грудня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,4.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
На південному заході Китаю стався землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 104 кілометрах на північний захід від населеного пункту Кіракіра. Осередок землетрусу залягав на глибині 41,5 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, 25 грудня в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7. Влада країни оголосила про загрозу цунамі і евакуацію людей з південних прибережних районів. У результаті землетрусу ніхто не постраждав.
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