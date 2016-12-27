Сильний вітер знеструмив майже 100 тисяч будинків у Польщі

15:59, 27 грудня 2016
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Через буревії, які пройшли минулої ночі у Польщі, знеструмлено 97 тисяч будинків.

REUTERS
REUTERS

Пожежники виїжджали на виклики 1200 разів, щоб усунути наслідки сильного вітру, повідомляє "Польське радіо".

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За словами речника Пожежної служби Павела Франтчака, від буревіїв постраждало двоє людей у Великопольському воєводстві. На автомобіль, у якому вони перебували, впало дерево.

Набільше знеструмлених будинків - у Куявсько-Поморському, Поморському та Мазовєцькому воєводствах

За даними Інституту гідрометеорології, сила вітру в ніч з 26 на 27 грудня сягала 110 кілометрів на годину.

Нагадаємо, ураган "Барбара", що накрив Шотландію, призвів до відключень електроенергії, перебоїв у русі транспорту і закриття шкіл.

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