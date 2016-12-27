Сильний вітер знеструмив майже 100 тисяч будинків у Польщі
Через буревії, які пройшли минулої ночі у Польщі, знеструмлено 97 тисяч будинків.
Пожежники виїжджали на виклики 1200 разів, щоб усунути наслідки сильного вітру, повідомляє "Польське радіо".
На Алясці почалося виверження вулкана Богослов
За словами речника Пожежної служби Павела Франтчака, від буревіїв постраждало двоє людей у Великопольському воєводстві. На автомобіль, у якому вони перебували, впало дерево.
Набільше знеструмлених будинків - у Куявсько-Поморському, Поморському та Мазовєцькому воєводствах
За даними Інституту гідрометеорології, сила вітру в ніч з 26 на 27 грудня сягала 110 кілометрів на годину.
Нагадаємо, ураган "Барбара", що накрив Шотландію, призвів до відключень електроенергії, перебоїв у русі транспорту і закриття шкіл.
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