В Україні завтра пройде сніг, на сході вночі похолодає до -10° (відеопрогноз)

18:30, 27 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій Україні пройде сніг. На сході вночі до -10°.

В Україні завтра пройде сніг / УНІАН
В Україні завтра пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.

У Львові 28 грудня очікуються опади, вночі -4°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°

У Луцьку завтра очікується снігопад. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.

У Вінниці в середу пройде сніг. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +4°, вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

У Харкові у середу пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцять невелику хмарність, температура вночі -10°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -4°, вдень +1°, вітер південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.

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