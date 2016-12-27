В Україні завтра пройде сніг, на сході вночі похолодає до -10° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій Україні пройде сніг. На сході вночі до -10°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.
У Львові 28 грудня очікуються опади, вночі -4°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°
У Луцьку завтра очікується снігопад. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.
У Вінниці в середу пройде сніг. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +4°, вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.
У Харкові у середу пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцять невелику хмарність, температура вночі -10°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -4°, вдень +1°, вітер південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°