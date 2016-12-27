У Києві завтра пройде сніг, вдень до +1°
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 грудня в столиці пройде сніг, температура повітря вдень до +1°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°
Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:01.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій Україні пройде сніг. На сході вночі до -10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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