У Києві завтра пройде сніг, вдень до +1°

19:00, 27 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 грудня в столиці пройде сніг, температура повітря вдень до +1°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°

Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій Україні пройде сніг. На сході вночі до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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