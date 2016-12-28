У Румунії стався землетрус магнітудою 5,6: поштовхи докотилися до України

Кілька підземних поштовхів інтенсивністю приблизно 3-4 бали відчули близько 1:20 години ночі за київським часом жителі Одеської області.

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 81 км / earthquake.usgs.gov

Про це пише Думская.

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр землетрусу з магнітудою 5,6 знаходився в 7 км на захід від села Нережу-Мік румунської жудець Вранча.

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Гіпоцентр (вогнище землетрусу) знаходився на глибині 81 км.

Незначні підземні поштовхи відчули жителі не лише Одеси, а й Кривого Рогу, Києва та інших міст.

Як повідомляв УНІАН, у Румунії близько другої ночі 24 вересня цього року стався землетрус магнітудою 5,6 бали. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північ від Бухареста. Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.

Тоді поштовхи відчували мешканці Києва, Броварів, Кропивницького, Одесі, Вінниці, Чернівців та інших міст.