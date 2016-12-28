У Румунії стався землетрус магнітудою 5,6: поштовхи докотилися до України

01:52, 28 грудня 2016
8496
0

Кілька підземних поштовхів інтенсивністю приблизно 3-4 бали відчули близько 1:20 години ночі за київським часом жителі Одеської області.

earthquake.usgs.gov
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 81 км / earthquake.usgs.gov

Про це пише Думская.

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр землетрусу з магнітудою 5,6 знаходився в 7 км на захід від села Нережу-Мік румунської жудець Вранча.

Землетрус в Україні: підземні поштовхи, що докотилися з Румунії, зафіксували на відео

Гіпоцентр (вогнище землетрусу) знаходився на глибині 81 км.

Незначні підземні поштовхи відчули жителі не лише Одеси, а й Кривого Рогу, Києва та інших міст.

Як повідомляв УНІАН, у Румунії близько другої ночі 24 вересня цього року стався землетрус магнітудою 5,6 бали. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північ від Бухареста. Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.

Тоді поштовхи відчували мешканці Києва, Броварів, Кропивницького, Одесі, Вінниці, Чернівців та інших міст.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75 У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин