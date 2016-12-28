В Україні сьогодні пройде сніг, на півдні температура до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій країні пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°
У Львові 28 грудня очікуються опади, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде сніг. Температура 0°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до +1°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні очікується невелика хмарність. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +1°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +7°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+23°... +8°
-
Житомир+19°... +7°
-
Запоріжжя+24°... +11°
-
Івано-Франківськ+21°... +8°
-
Київ+18°... +9°
-
Кіровоград+23°... +7°
-
Луганськ+24°... +7°
-
Луцьк+19°... +7°
-
Львів+19°... +7°
-
Миколаїв+29°... +11°
-
Одеса+26°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+19°... +5°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+18°... +6°
-
Тернопіль+19°... +8°
-
Харків+17°... +8°
-
Херсон+28°... +12°
-
Хмельницький+18°... +8°
-
Черкаси+19°... +8°
-
Чернігів+18°... +6°
-
Чернівці+23°... +10°