В Україні сьогодні пройде сніг, на півдні температура до +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій країні пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.

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У Львові 28 грудня очікуються опади, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 7.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде сніг. Температура 0°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

На півдні до +4° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до +1°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні очікується невелика хмарність. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +1°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.

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