У Києві сьогодні вдень до +1°, пройде сніг

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 грудня в столиці вдень до +1°, очікується снігопад.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -2°. Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій країні пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

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