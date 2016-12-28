У Києві сьогодні вдень до +1°, пройде сніг

08:30, 28 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 грудня в столиці вдень до +1°, очікується снігопад.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -2°. Вітер західний та північно-західний, до 8.3 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 грудня, практично по всій країні пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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