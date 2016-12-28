У ДСНС підтвердили нічний землетрус, який докотився із Румунії до України (відео)

09:02, 28 грудня 2016
2331
0

28 грудня близько 01 години 21 хвилини у південних районах Одеської області м. Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі зафіксовано незначні поштовхи землетрусу (протягом 20-30 секунд) приблизно силою 2-3 бали за шкалою Ріхтера. 

Румунський землетрус докотився до України / news.pn
Румунський землетрус докотився до України / news.pn

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

Зазначається, що епіцентр землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Ліпша.

"Все ж план "Шатун" працює": соцмережі відреагували на румунський землетрус, який докотився до України (відео)

В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована 6 балів за шкалою Ріхтера, магнітуда 5,5 балів на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано.

За інформацією Державного космічного агентства України, місцевість гір Вранча є характерною для таких явищ.

Як повідомляла Погода УНІАН, наслідки підземних поштовхів відчули жителі Одеси, Кривого Рогу, Києва, Хмельницького, Чернівців та інших міст. 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин