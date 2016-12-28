У ДСНС підтвердили нічний землетрус, який докотився із Румунії до України (відео)
28 грудня близько 01 години 21 хвилини у південних районах Одеської області м. Ізмаїл, Рені, Болград, а також в Одесі зафіксовано незначні поштовхи землетрусу (протягом 20-30 секунд) приблизно силою 2-3 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Наразі інформації про постраждалих людей та руйнувань будівель немає.
Зазначається, що епіцентр землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Ліпша.
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В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована 6 балів за шкалою Ріхтера, магнітуда 5,5 балів на глибині 95 км. Повторних поштовхів не зафіксовано.
За інформацією Державного космічного агентства України, місцевість гір Вранча є характерною для таких явищ.
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Як повідомляла Погода УНІАН, наслідки підземних поштовхів відчули жителі Одеси, Кривого Рогу, Києва, Хмельницького, Чернівців та інших міст.
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