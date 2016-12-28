В Україні оголосили штормове попередження

09:24, 28 грудня 2016
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У середу, 28 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході до +6°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 28 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

Нагадаємо, у середу, 28 грудня, практично по всій країні пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°.

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