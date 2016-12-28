Після повені в Австралії зникли 6 туристів

10:28, 28 грудня 2016
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Шестеро людей зникли безвісти після повені в Австралії, викликаної проливними дощами.

Повінь в Австралії / Reuters
Повінь в Австралії / Reuters

Серед зниклих є немовля, повідомляє BBC.

В Індонезії через повінь евакуювали понад 100 тисяч осіб

Повені зробили проїзд автошляхами неможливим, тому для пошуку зниклих людей поліція використовує вертольоти.

Сильні зливи почалися в регіоні в понеділок, 26 грудня. Тоді випало 232 мм опадів, що перевищує місячний рекорд грудня майже в два рази. Рятувальникам довелося евакуювати кілька десятків жителів.

Зазначимо, рекордна кількість опадів, що випала в Австралії, призвела до закриття популярного національного парку "Улуру".

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