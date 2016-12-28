Сьогодні, 28 грудня, у Києві очікується ожеледиця.

КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах Києва / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У КМДА закликають водіїв бути уважними і обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, у середу, 28 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.