КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах Києва

11:31, 28 грудня 2016
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Сьогодні, 28 грудня, у Києві очікується ожеледиця.

КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах Києва / УНІАН
КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах Києва / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У Києві сьогодні вдень до +1°, пройде сніг

У КМДА закликають водіїв бути уважними і обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, у середу, 28 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

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