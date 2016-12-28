У Канаді через сильний вітер тисячі людей залишилися без електрики

12:18, 28 грудня 2016
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У канадській провінції Квебек через сильний вітер та крижаний дощ близько 16 тисяч споживачів залишилися без електрики.

Негода в Канаді / Reuters
Негода в Канаді / Reuters

Гілки дерев вкрилися льодом і падали на лінії електропередач, повідомляє CBC News.

На дорогах Торонто через снігопад за добу сталося близько 500 аварій

На даний момент без електроенергії залишаються приблизно 1200 користувачів.

Крижаний дощ почався близько 17:00 понеділка. Негода ускладнила рух на автошляхах. Крім того, у Міжнародному аеропорту ім. П'єра Еліота Трюдо в Монреалі скасували або перенесли кілька рейсів.

Нагадаємо, через урагани в Польщі були знеструмлені 97 тисяч будинків.

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