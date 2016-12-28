У Канаді через сильний вітер тисячі людей залишилися без електрики

У канадській провінції Квебек через сильний вітер та крижаний дощ близько 16 тисяч споживачів залишилися без електрики.

Негода в Канаді / Reuters

Гілки дерев вкрилися льодом і падали на лінії електропередач, повідомляє CBC News.

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На даний момент без електроенергії залишаються приблизно 1200 користувачів.

Крижаний дощ почався близько 17:00 понеділка. Негода ускладнила рух на автошляхах. Крім того, у Міжнародному аеропорту ім. П'єра Еліота Трюдо в Монреалі скасували або перенесли кілька рейсів.

Нагадаємо, через урагани в Польщі були знеструмлені 97 тисяч будинків.