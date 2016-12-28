На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів
У середу на популярних українських маршрутах пройде сніг, у четвер - без опадів. Найтепліше буде на заході - до +5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура +1°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, практично без опадів.
В Україні сьогодні пройде сніг, на півдні температура до +4° (карта)
На трасі Київ - Ужгород очікується снігопад, температура в дорозі -3° ... +2°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до -5°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, місцями пройдуть дощі і сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до 0°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +2°. 29 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -1°... 0°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, +1° ... +2°. За даним напрямом у четвер в Чернівецькій області снігопад, температура до -3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +7°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+23°... +8°
-
Житомир+19°... +7°
-
Запоріжжя+24°... +11°
-
Івано-Франківськ+21°... +8°
-
Київ+18°... +9°
-
Кіровоград+23°... +7°
-
Луганськ+24°... +7°
-
Луцьк+19°... +7°
-
Львів+19°... +7°
-
Миколаїв+29°... +11°
-
Одеса+26°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+19°... +5°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+18°... +6°
-
Тернопіль+19°... +8°
-
Харків+17°... +8°
-
Херсон+28°... +12°
-
Хмельницький+18°... +8°
-
Черкаси+19°... +8°
-
Чернігів+18°... +6°
-
Чернівці+23°... +10°