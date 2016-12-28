На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів

У середу на популярних українських маршрутах пройде сніг, у четвер - без опадів. Найтепліше буде на заході - до +5°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура +1°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, практично без опадів.

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На трасі Київ - Ужгород очікується снігопад, температура в дорозі -3° ... +2°. У четвер на цьому маршруті без опадів, температура до -5°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, місцями пройдуть дощі і сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до 0°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +2°. 29 грудня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -1°... 0°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, +1° ... +2°. За даним напрямом у четвер в Чернівецькій області снігопад, температура до -3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.