Через буревій закрили міст, який з’єднує Данію зі Швецією

Міст через протоку Ересунн, що сполучає Данію зі Швецією, був закритий 26 грудня через буревій.

Міст, який з’єднує Данію зі Швецією / dezeen.com

Вантовий міст завдовжки у майже 8 кілометрів, який з‘єднує столицю Данії - Копенгаґен та шведське місто Мальме, був закритий в обох напрямках до ранку вівторка, повідомляє Euronews.

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Шторм "Барбара" ("Урд") також спричинив хаос у русі поромів. Зокрема, компанія Scandlines превентивно скасувала всі відправлення з порту Ґедсер на данському острові Фальстер до Ростока у Німеччині.

Нагадаємо, ураган "Барбара", який накрив Шотландію, призвів до відключень електроенергії, перебоїв у русі транспорту і закриття шкіл.