В Україні завтра практично без опадів, у Вінницькій області вночі похолодає до -12° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 грудня, практично по всій Україні без опадів, сніг обіцяють на півдні, а також у Хмельницькій та Чернівецькій областях.
У Києві завтра очікується мінлива хмарність, вночі -5°, вдень 0°. Вітер північний, до 6,2 м/с.
У Львові 29 грудня опадів не буде, вночі -6°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 4,4 м/с.
У Луцьку завтра температура повітря вночі -5°, вдень -1°. Вітер північний, слабкий.
У Вінниці температура вночі -12°, вдень -3°. Вітер північний, до 5.3 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +1°, вітер північний, свіжий.
У Харкові температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер мінливий, помірний.
На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завра без опадів
У Сімферополі завтра пройде сніг. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер північно-східний, до 10.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер північний і північно-східний, до 8.3 м/с.
У Краматорську мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +1°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°