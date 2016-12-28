В Україні завтра практично без опадів, у Вінницькій області вночі похолодає до -12° (відеопрогноз)

18:30, 28 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 грудня, практично по всій Україні без опадів, сніг обіцяють на півдні, а також у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

pixabay.com
В Україні у четвер практично не передбачається опадів / pixabay.com  

У Києві завтра очікується мінлива хмарність, вночі -5°, вдень 0°. Вітер північний, до 6,2 м/с.

У Львові 29 грудня опадів не буде, вночі -6°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 4,4 м/с.

У Луцьку завтра температура повітря вночі -5°, вдень -1°. Вітер північний, слабкий.

У Вінниці температура вночі -12°, вдень -3°. Вітер північний, до 5.3 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +1°, вітер північний, свіжий.

У Харкові температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер мінливий, помірний.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завра без опадів

У Сімферополі завтра пройде сніг. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер північно-східний, до 10.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер північний і північно-східний, до 8.3 м/с.

У Краматорську мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно. Температура вночі -4°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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