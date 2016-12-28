У Неваді стався землетрус магнітудою 5,7

У середу, 28 грудня, в американському штаті Невада стався землетрус магнітудою 5,7.

У Неваді стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 29 кілометрах на північний захід від міста Хоторн. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 грудня в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7. Влада країни оголосила про загрозу цунамі і евакуацію людей з південних прибережних районів. В результаті землетрусу ніхто не постраждав.