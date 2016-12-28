У Києві завтра без опадів, вдень до 0°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до 0°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

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Вітер північний, до 6,2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:02.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. У Вінницькій області вночі до -12°.

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