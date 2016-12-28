У Києві завтра без опадів, вдень до 0°

19:00, 28 грудня 2016
1254
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до 0°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів

Вітер північний, до 6,2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:02.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. У Вінницькій області вночі до -12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю
Одна людина загинула в результаті повені у Франції Одна людина загинула в результаті повені у Франції
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
748 мм
3.6 м/с
19 %
Стрічка новин