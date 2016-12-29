Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +2° (карта)

08:03, 29 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Reuters
Reuters

У столиці без опадів, вдень 0°. Вітер північний, до 6,2 м/с.

У Львові 29 грудня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -1°. Вітер північний, до 4.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +1°, вітер північний, до 8.9 м/с.

УНІАН
На півдні до +1° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура 0°, вітер мінливий, слабкий.

На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів

У Сімферополі сьогодні очікується снігопад. Температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 10.9 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер північний і північно-східний, до 8.3 м/с.

У Краматорську у четверг без опадів, удень +1°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.

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