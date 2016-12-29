Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +2°.
У столиці без опадів, вдень 0°. Вітер північний, до 6,2 м/с.
У Львові 29 грудня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -1°. Вітер північний, до 4.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура -3°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +1°, вітер північний, до 8.9 м/с.
У Харкові похмуро. Температура 0°, вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України сьогодні пройде сніг, завтра без опадів
У Сімферополі сьогодні очікується снігопад. Температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 10.9 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря 0°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер північний і північно-східний, до 8.3 м/с.
У Краматорську у четверг без опадів, удень +1°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується мінлива хмарність, температура вдень +1°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +7°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запоріжжя+24°... +11°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+18°... +9°
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Кіровоград+23°... +7°
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Луганськ+24°... +7°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+19°... +7°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Рівне+19°... +5°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+18°... +6°
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Тернопіль+19°... +8°
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Харків+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницький+18°... +8°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+18°... +6°
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Чернівці+23°... +10°